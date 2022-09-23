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Бизнес

Toyota официально объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге

Ведомости

Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Сообщение об этом появилось на сайте компании. 

«Тойота приняла решение о прекращении производства на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении. 

В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода в будущем. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus. 

Сокращенным сотрудникам в компании пообещали повышенные выплаты и поддержку в дальнейшем трудоустройстве. 

Toyota приостановила деятельность завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. Решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. 

Ранее сегодня Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть свой завод в Петербурге. В ведомстве отметили, что начали проработку вопроса о дальнейшем использовании площадки. При этом «Коммерсантъ» уточнил, что даже после продажи предприятия производство Toyota на нем возобновлено не будет. 

Трудности со сборкой иностранных машин в России начались на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи в этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных