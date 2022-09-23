Toyota официально объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге
Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Сообщение об этом появилось на сайте компании.
«Тойота приняла решение о прекращении производства на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении.
В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода в будущем. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.
Сокращенным сотрудникам в компании пообещали повышенные выплаты и поддержку в дальнейшем трудоустройстве.
Toyota приостановила деятельность завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. Решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.
Ранее сегодня Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть свой завод в Петербурге. В ведомстве отметили, что начали проработку вопроса о дальнейшем использовании площадки. При этом «Коммерсантъ» уточнил, что даже после продажи предприятия производство Toyota на нем возобновлено не будет.
Трудности со сборкой иностранных машин в России начались на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи в этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др.
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