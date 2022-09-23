Toyota официально объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге

Ранее сегодня Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть свой завод в Петербурге. В ведомстве отметили, что начали проработку вопроса о дальнейшем использовании площадки. При этом «Коммерсантъ» уточнил, что даже после продажи предприятия производство Toyota на нем возобновлено не будет.