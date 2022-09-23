Toyota решила закрыть завод в Санкт-Петербурге

Продажа актива будет зависеть от того, на каких условиях Toyota захочет и будет готова его продать, отмечает Беспалов. Сейчас на рынке есть широкое предложение простаивающих мощностей по производству автомобилей. Аналитик не исключает, что с учетом преимуществ в логистике и наличия производственной площадки с инфраструктурой активом Toyota может заинтересоваться компания не из отрасли автомобилестроения. В таком случае ей нужно будет перепрофилировать производство, «и опять все будет зависеть от условий, на которых Toyota будет готова выйти из этого проекта», подчеркнул он.