Toyota решила закрыть завод в Санкт-Петербурге

Toyota решила закрыть завод в Санкт-ПетербургеПлощадкой может заинтересоваться компания не из автомобильной отрасли
В России прекратит работать завод по производству автомобилей Toyota в Санкт-Петербурге, об этом сообщил Минпромторг.
«Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в г. Санкт-Петербург. Она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Минпромторг совместно с правительством г. Санкт-Петербург прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточнялось, что начиная с марта завод непрерывно находится в простое из-за проблем с поставками после начала специальной военной операции на Украине. В результате было принято решение прекратить работу предприятия в Шушарах из-за отсутствия возможности наладить регулярные поставки компонентов. При этом после продажи актива производство Toyota на заводе возобновлено не будет.
Завод Toyota в России работал в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге, — сейчас в городе также базируются заводы Nissan и Hyundai, выпуск на которых также приостановлен из-за логистических проблем.
На автомобильном предприятии в Шушарах собирали популярные модели Camry и RAV4. Мощности завода позволяли выпускать до 100 000 автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению: по итогам 2021 г. предприятие экспортировало в эти страны около 11,9% произведенной в Санкт-Петербурге продукции.
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.
В результате выпуск легковых автомобилей в России упал в несколько раз. По данным Росстата, в январе - июле показатель сократился почти втрое в годовом выражении – до 300 000 единиц. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в январе - августе упали в 2,5 раза год к году и составили 410 548 шт., сообщала Ассоциация европейского бизнеса. Производство иностранных автомобилей в России находится в простое, кроме мощностей китайской Haval. Продолжают работать только отечественные автопроизводители и калининградский «Автотор».
Завод Toyota в Петербурге был ориентирован исключительно на российский рынок, поясняет аналитик Владимир Беспалов. Из-за неопределенной ситуации на нем, вероятно, компания решила, что легче остановить этот проект, чем продолжать его, добавляет он.
Для Toyota в целом завод в Шушарах не был судьбоносным предприятием, так как на него приходилась очень небольшая доля производства Toyota, продолжает Беспалов. Поэтому решение остановить производство в Шушарах глобально не отразится на результатах компании, отмечает он.
Продажа актива будет зависеть от того, на каких условиях Toyota захочет и будет готова его продать, отмечает Беспалов. Сейчас на рынке есть широкое предложение простаивающих мощностей по производству автомобилей. Аналитик не исключает, что с учетом преимуществ в логистике и наличия производственной площадки с инфраструктурой активом Toyota может заинтересоваться компания не из отрасли автомобилестроения. В таком случае ей нужно будет перепрофилировать производство, «и опять все будет зависеть от условий, на которых Toyota будет готова выйти из этого проекта», подчеркнул он.
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