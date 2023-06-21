Volkswagen в России исчезнет как бренд

Volkswagen принял решение о приостановке производства на своих заводах в России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. В апреле этого года «Ведомости» писали об одобрении продажи двух заводов концерна под Калугой правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.