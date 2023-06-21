Volkswagen в России исчезнет как бренд
Бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику», – рассказали в представительстве. Уточняется, что ребрендинг коснется «фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий».
В группе заверили, что продолжат продажу автомобилей и деталей. В список активов компании входят завод по производству двигателей в Калуге, склад запчастей и аксессуаров в Чехове (Московская области) и бизнес в сфере финансовых услуг, добавили в представительстве.
19 мая Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-Финанс» (владеет дилером «Авилон»). Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».
Volkswagen принял решение о приостановке производства на своих заводах в России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. В апреле этого года «Ведомости» писали об одобрении продажи двух заводов концерна под Калугой правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.