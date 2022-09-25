Nikkei: Mazda может прекратить производство автомобилей в России
Автопроизводитель Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России, поскольку сбои в цепочке поставок, возникшие после начала боевых действий на Украине, затрудняют возобновление работы. Об этом пишет газета Nikkei.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций японская компания приостановила поставки своей продукции в Россию.
«Производство уже было приостановлено, и теперь Mazda рассматривает возможность полного выхода. Решение о прекращении продаж или технического обслуживания не принято», — пишет Nikkei.
Ранее на этой неделе о прекращении производства автомобилей в России официально объявила Toyota, завод в Санкт-Петербурге закроют. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода в будущем. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.
Кроме того, в сентябре японский автоконцерн Nissan принял решение до конца декабря этого года продлить приостановку работы своего завода «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в Санкт-Петербурге.