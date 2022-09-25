Nikkei: Mazda может прекратить производство автомобилей в России

Mazda, как отмечает газета, производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией Sollers во Владивостоке, где в 2021 г. было выпущено около 29 000 машин. В мае сообщалось, что Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию.