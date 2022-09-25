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Nikkei: Mazda может прекратить производство автомобилей в России

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Автопроизводитель Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России, поскольку сбои в цепочке поставок, возникшие после начала боевых действий на Украине, затрудняют возобновление работы. Об этом пишет газета Nikkei.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций японская компания приостановила поставки своей продукции в Россию. 

Mazda, как отмечает газета, производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией Sollers во Владивостоке, где в 2021 г. было выпущено около 29 000 машин. В мае сообщалось, что Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в Россию.

«Производство уже было приостановлено, и теперь Mazda рассматривает возможность полного выхода. Решение о прекращении продаж или технического обслуживания не принято», — пишет Nikkei.

Ранее на этой неделе о прекращении производства автомобилей в России официально объявила Toyota, завод в Санкт-Петербурге закроют. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода в будущем. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus. 

Кроме того, в сентябре японский автоконцерн Nissan принял решение до конца декабря этого года продлить приостановку работы своего завода «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в Санкт-Петербурге. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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