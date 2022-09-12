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Nissan продлил простой работы завода в Санкт-Петербурге до конца года

Ведомости

Японский автоконцерн Nissan принял решение продлить приостановку работы своего завода «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в Санкт-Петербурге до конца декабря этого года, об этом сообщила газета Nikkei. Изначально предполагалось, что завод возобновит работу 1 сентября.

«Производство приостановлено до конца декабря. Сотрудники были проинформированы. Мы продолжим контролировать ситуацию и принимать своевременные меры», — сказано в сообщении (цит. по Reuters).

Основной причиной для приостановки стали продолжающийся дефицит комплектующих и проблемы с поставками деталей из Японии и Европы. Nissan собирает на российском заводе внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что владельцы завода ведут себя «очень достойно». «Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению», — говорил он.

Nissan приостановил сборку автомобилей на российском заводе в Санкт-Петербурге в середине марта из-за логистических проблем на фоне специальной военной операции на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных