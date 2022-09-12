Nissan продлил простой работы завода в Санкт-Петербурге до конца года

Основной причиной для приостановки стали продолжающийся дефицит комплектующих и проблемы с поставками деталей из Японии и Европы. Nissan собирает на российском заводе внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что владельцы завода ведут себя «очень достойно». «Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению», — говорил он.