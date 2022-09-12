Nissan продлил простой работы завода в Санкт-Петербурге до конца года
Японский автоконцерн Nissan принял решение продлить приостановку работы своего завода «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в Санкт-Петербурге до конца декабря этого года, об этом сообщила газета Nikkei. Изначально предполагалось, что завод возобновит работу 1 сентября.
«Производство приостановлено до конца декабря. Сотрудники были проинформированы. Мы продолжим контролировать ситуацию и принимать своевременные меры», — сказано в сообщении (цит. по Reuters).
Основной причиной для приостановки стали продолжающийся дефицит комплектующих и проблемы с поставками деталей из Японии и Европы. Nissan собирает на российском заводе внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что владельцы завода ведут себя «очень достойно». «Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению», — говорил он.
Nissan приостановил сборку автомобилей на российском заводе в Санкт-Петербурге в середине марта из-за логистических проблем на фоне специальной военной операции на Украине.
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