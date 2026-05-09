«Транснефть» выплатит дивиденды по итогам 2025 года
ПАО «Транснефть» планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 г., заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Будут выплачены», – сказал он (цитата по ТАСС).
27 марта стало известно, что чистая прибыль «Транснефти» по результатам 2025 г. сократилась на 21,4% относительно предыдущего года и составила 336,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб.
В конце апреля начнется новый дивидендный сезон. Наиболее высокую дивидендную доходность аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидают от акций МТС (16%), «Хэдхантера» (13%), ВТБ (14%), X5 (14%), «Транснефти» (13%), Сбербанка (12%) и Дом.РФ (11%). Общие выплаты рынка, по оценке экспертов, под конец этого года составят до 3,4 трлн руб., что на 5,6% ниже значения 2025 г. (3,6 трлн руб.).