Что ждать инвестору в весенний сезон дивидендов

В конце апреля начнется новый дивидендный сезон – выплаты за 2025 г. утвердили уже акционеры «Лукойла», «Яндекса», «Таттелекома». Наиболее высокую дивидендную доходность аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидают от акций МТС (16%), «Хэдхантера» (13%), ВТБ (14%), X5 (14%), «Транснефти» (13%), Сбербанка (12%) и Дом.РФ (11%). Общие выплаты рынка, по оценке экспертов, под конец этого года составят до 3,4 трлн руб., что на 5,6% ниже значения 2025 г. (3,6 трлн руб.).