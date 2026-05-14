Чистая прибыль «Ростелекома» в I квартале выросла до 7,4 млрд рублей
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,4 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.
В «Ростелекоме» пояснили, что динамика чистой прибыли связана с сохранением финансовых расходов на уровне I квартала 2025 г. на фоне снижения давления процентных расходов после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Выручка компании за отчетный период также выросла год к году на 10% до 208,9 млрд руб. Основными драйверами роста стали развитие цифровых сервисов и рост мобильного бизнеса оператора связи Т2 из контура «Ростелекома».
Операционные расходы компании выросли на 9% год к году и достигли 171,4 млрд руб. На динамику расходов повлияли рост затрат на персонал на 14%, или 7,4 млрд руб. Амортизационные отчисления также увеличились на 14% – на 5,5 млрд руб.
Показатель OIBDA по итогам I квартала вырос на 14% и составил 83,9 млрд руб. Рентабельность по OIBDA достигла 40,1%. В компании отметили, что рост OIBDA обеспечили увеличение выручки и оптимизация прочих операционных расходов.
Чистый долг «Ростелекома» на 31 марта составил 712,3 млрд руб., увеличившись на 3% с начала года.
26 февраля компания публиковала результаты по МСФО за 2025 г. Тогда выручка выросла на 12% относительно 2024 г. – до 872,8 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился на 9% и достиг 331 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась с 24,1 млрд до 18,7 млрд руб., а капитальные вложения уменьшились на 12% до 158 млрд руб.