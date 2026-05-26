СД «Русснефти» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

Совет директоров «Русснефти» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, следует из отчета компании.

При этом на выплату дивидендов по привилегированным акциям рекомендуется направить $70 млн ($0,71 на каждую бумагу). Оставшуюся часть чистой прибыли (из общей суммы в 7,75 млрд руб.) СД предложил не распределять.

Планируется, что в качестве даты определения лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет установлено 16 июля 2026 г.

В 2025 г. чистая прибыль «Русснефти» по МСФО сократилась в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. Выручка уменьшилась на 27,3% и составила 218,24 млрд руб. Себестоимость реализации упала на 25,4% и достигла 155,73 млрд руб.

«Русснефть» была основана в 2002 г. Она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.

