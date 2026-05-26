СД «Русснефти» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

В 2025 г. чистая прибыль «Русснефти» по МСФО сократилась в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. Выручка уменьшилась на 27,3% и составила 218,24 млрд руб. Себестоимость реализации упала на 25,4% и достигла 155,73 млрд руб.