Чистая прибыль «Русснефти» сократилась в 2,5 раза в 2025 году

Президент нефтекомпании Евгений Толочек говорил в конце 2025 г., что в этом году «Русснефть» планирует завершить реконструкцию приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Красноленинск» в пределах Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. Это позволит сдавать добытую нефть в систему «Транснефти» напрямую без ее вывоза автотранспортом до другого пункта.