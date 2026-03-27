Чистая прибыль «Русснефти» сократилась в 2,5 раза в 2025 году
Нефтяная компания «Русснефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. в 2025 г. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте компании.
В 2024 г. ПАО получила 54,35 млрд руб. чистой прибыли. Выручка снизилась на 27,3% до 218,24 млрд руб., себестоимость реализации – на 25,4% до 155,73 млрд руб.
Президент нефтекомпании Евгений Толочек говорил в конце 2025 г., что в этом году «Русснефть» планирует завершить реконструкцию приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Красноленинск» в пределах Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. Это позволит сдавать добытую нефть в систему «Транснефти» напрямую без ее вывоза автотранспортом до другого пункта.
Сейчас мощность ПСП составляет около 770 000 т в год, а после завершения работ она будет увеличена до чуть более 2 млн т, отмечали в компании.
«Русснефть» была основана в 2002 г. Уставный капитал компании составляет 196,07 млн руб. В 2024 г. «Русснефть» нарастила выручку на 26% до 300,1 млрд руб.