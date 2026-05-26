ВТБ принял решение выплатить дивиденды за 2025 год
Банк ВТБ принял решение о выплате дивидендов по итогам 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 руб. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
28 апреля стало известно, что чистая прибыль ВТБ по МСФО за I квартал 2026 г. сократилась на 6,2% относительно такого же периода предыдущего года и достигла 132,6 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 19,2% (-170 б. п.).
Чистые процентные доходы банка по итогам января – марта увеличились на 274,1% в годовом выражении и составили 196,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 10,2% до 80,1 млрд руб. Прочие операционные доходы упали на 60,8% и достигли 91,4 млрд руб.