Чистая прибыль ВТБ снизились на 6,2% в I квартале
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за I квартал 2026 г. сократилась на 6,2% относительно такого же периода предыдущего года и достигла 132,6 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 19,2% (-170 б.п.).
Чистые процентные доходы банка по итогам января-марта увеличились на 274,1% в годовом выражении и составили 196,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 10,2% до 80,1 млрд руб. Прочие операционные доходы упали на 60,8% и достигли 91,4 млрд руб.
Расходы на создание резервов показали падение на 1,7% до 56,8 млрд руб. Стоимость риска составила 0,9% по сравнению с 0,8% годом ранее.
На 31 марта объем совокупного кредитного портфеля группы (до вычета резервов) составил 25,1 трлн руб. С начала года он возрос на 2,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки – на 2%). Кредиты физлицам снизились на 2,2% до 7,1 трлн руб. Объем кредитов юрлицам на конец марта показал рост на 4,6% до 18 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки – на 3,8%). Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы к 31 марта составила 28% против 30% на 31 декабря 2025 г.
На конец марта общие средства клиентов группы уменьшились на 0,3% до 27,8 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки – на 0,8%). Средства клиентов – юрлиц выросли с начала года на 2,1% (с учетом корректировки – на 1,1%) и достигли 14,2 трлн руб. Объем средств клиентов – физлиц сократился на 2,6% до 13,7 трлн руб. Доля розницы в средствах клиентов составила 49% с 50% на конец прошлого года.
По итогам 2025 г. чистая прибыль ВТБ по международным стандартам за 2025 г. упала на 8,9% в годовом выражении и достигла 502,1 млрд руб. 22 апреля глава финансовой организации Андрей Костин сообщил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов за прошлый год пройдет в мае.