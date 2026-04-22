Наблюдательный совет ВТБ в мае рассмотрит выплату дивидендов за 2025 год
Наблюдательный совет ВТБ по вопросу распределения дивидендов за 2025 г. пройдет в мае. Об этом сообщил глава финансовой организации Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.
По его словам, дивиденды определяет правительство при согласовании с Банком России.
«Мы убедили всех, что выплата дивидендов является абсолютно необходимой, чтобы держать акции на привлекательном уровне, чтобы у банка была хорошая, справедливая история акционерного капитала. Поэтому, я думаю, к нашему мнению тоже прислушаются», – подчеркнул Костин (цитата по «Интерфаксу»).
Чистая прибыль группы по международным стандартам за 2025 г. упала на 8,9% относительно предыдущего года и достигла 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов заявил, что показатель может достичь 500 млрд руб.