Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KOGK299,80%CNY Бирж.10,965+0,1%IMOEX2 757,34-0,01%RTSI1 164,53-0,01%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,52+0,31%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Наблюдательный совет ВТБ в мае рассмотрит выплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ по вопросу распределения дивидендов за 2025 г. пройдет в мае. Об этом сообщил глава финансовой организации Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его словам, дивиденды определяет правительство при согласовании с Банком России.

«Мы убедили всех, что выплата дивидендов является абсолютно необходимой, чтобы держать акции на привлекательном уровне, чтобы у банка была хорошая, справедливая история акционерного капитала. Поэтому, я думаю, к нашему мнению тоже прислушаются», – подчеркнул Костин (цитата по «Интерфаксу»).

25 февраля первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что менеджмент банка считает необходимым выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО без каких-либо корректировок.

Чистая прибыль группы по международным стандартам за 2025 г. упала на 8,9% относительно предыдущего года и достигла 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов заявил, что показатель может достичь 500 млрд руб.

