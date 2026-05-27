Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО достигла $93,6 млн в I квартале
«Совкомфлот» получил чистую прибыль по МСФО в размере $93,6 млн в I квартале 2026 г. в сравнении с чистым убытком в $393 млн в тот же период 2025 г., говорится в отчетности компании.
Выручка увеличилась с $278,5 млн в первые три месяца 2025 г. до $444,04 млн с января по март 2026 г. Показатель EBITDA составил $227 млн с рентабельностью 66% (в 2025 г. – 47%). Скорректированная чистая прибыль, которая относится к акционерам компании увеличилась до $84 млн в сравнении с убытком в $1 млн за аналогичный период прошлого года.
25 мая совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. Всего на выплаты рекомендовано направить 11,57 млрд руб. Совет директоров также посоветовал акционерам установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 20-й день с момента принятия решения о выплате.
Выручка ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 г. уменьшилась на 30%. Показатель упал до $1,31 млрд против $1,87 млрд в 2024 г. EBITDA составила $526 млн (годом ранее – $1,041 млрд). Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в позапрошлом году.