Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО достигла $93,6 млн в I квартале

Выручка увеличилась с $278,5 млн в первые три месяца 2025 г. до $444,04 млн с января по март 2026 г. Показатель EBITDA составил $227 млн с рентабельностью 66% (в 2025 г. – 47%). Скорректированная чистая прибыль, которая относится к акционерам компании увеличилась до $84 млн в сравнении с убытком в $1 млн за аналогичный период прошлого года.