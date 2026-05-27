Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,486+0,16%UTAR10,16+0,4%MGTS1 286-3,74%IMOEX2 580,87+0,02%RTSI1 134,44+0,02%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО достигла $93,6 млн в I квартале

Ведомости

«Совкомфлот» получил чистую прибыль по МСФО в размере $93,6 млн в I квартале 2026 г. в сравнении с чистым убытком в $393 млн в тот же период 2025 г., говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась с $278,5 млн в первые три месяца 2025 г. до $444,04 млн с января по март 2026 г. Показатель EBITDA составил $227 млн с рентабельностью 66% (в 2025 г. – 47%). Скорректированная чистая прибыль, которая относится к акционерам компании увеличилась до $84 млн в сравнении с убытком в $1 млн за аналогичный период прошлого года.

25 мая совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. Всего на выплаты рекомендовано направить 11,57 млрд руб. Совет директоров также посоветовал акционерам установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 20-й день с момента принятия решения о выплате.

Выручка ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 г. уменьшилась на 30%. Показатель упал до $1,31 млрд против $1,87 млрд в 2024 г. EBITDA составила $526 млн (годом ранее – $1,041 млрд). Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в позапрошлом году.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её