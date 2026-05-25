СД «Совкомфлота» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,87 рубля на акцию
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию, говорится в отчете компании.
Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 11,57 млрд руб. Совет директоров также посоветовал акционерам установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 20-й день с момента принятия решения о выплате.
Общее собрание акционеров запланировано на 26 июня 2026 г.
Выручка ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 г. сократилась на 30%. Показатель снизился до $1,31 млрд против $1,87 млрд годом ранее. EBITDA составила $526 млн по сравнению с $1,041 млрд в 2024 г. Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г.