СД ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды в 78 рублей на обыкновенную акцию

В октябре ЛСР подвела итоги операционной деятельности за III квартал и девять месяцев 2025 г. По данным компании, с начала года объем заключенных новых контрактов составил 107 млрд руб., а общая площадь реализованной недвижимости достигла 400 000 кв. м. В III квартале девелопер заключил новые договоры на сумму 39 млрд руб. (146 000 кв. м), при этом доля сделок с участием ипотечных средств достигла 51%. По итогам девяти месяцев этот показатель составил 49%.