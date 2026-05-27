СД ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды в 78 рублей на обыкновенную акцию

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 78 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма дивидендов составит 8,036 млрд руб. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено определить 13 июля. Выплаты планируется осуществить в денежной форме.

СД также утвердил размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров, в сумме не более 75 млн руб.

В октябре ЛСР подвела итоги операционной деятельности за III квартал и девять месяцев 2025 г. По данным компании, с начала года объем заключенных новых контрактов составил 107 млрд руб., а общая площадь реализованной недвижимости достигла 400 000 кв. м. В III квартале девелопер заключил новые договоры на сумму 39 млрд руб. (146 000 кв. м), при этом доля сделок с участием ипотечных средств достигла 51%. По итогам девяти месяцев этот показатель составил 49%.

