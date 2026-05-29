Размер закрытой допэмиссии «М.видео» составит 500 млн акций

В январе 2026 г. «М.видео» продало оператора платформы POS-кредитования (такой кредит оформляется на кассе магазина) ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн руб. Продажа активов произошла на фоне масштабной перестройки бизнеса группы. В отчетности «М.видео» указывает, что развивает маркетплейс и агентскую схему поставок, при которой товары продаются через площадку без выкупа на собственный баланс. Такая модель позволяет сократить объем средств, вложенных в товарные запасы, и снизить потребность в кредитовании.