Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KMAZ59,1-1,17%CNY Бирж.10,479+0,18%IMOEX2 562,5-0,83%RTSI1 131,05-0,83%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,14-0,1%
Главная / Инвестиции /

Размер закрытой допэмиссии «М.видео» составит 500 млн акций

Ведомости

Размер закрытой дополнительной эмиссии «М.видео» составил 500 млн обыкновенных акций, что в три раза меньше представленной на открытой, сообщил представитель компании.

В «М.видео» считают допэмиссию логичным продолжением программы формирования финансовой структуры капитала в связи с трансформацией компании в гибкую платформенную экосистему с акцентом на развитие мультикатегорийного маркетплейса. Допэмиссия служит интересам кредиторов, инвесторов и акционеров, рассматривается как инструмент укрепления финансовой дисциплины и повышения устойчивости компании, подчеркнули в «М.видео».

В компании отметили, что решение не связано с изменениями структуры контроля или какими-либо корпоративными изменениями подобного рода. «М.видео» продолжит работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей.

Выручка ПАО «М.видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.

В январе 2026 г. «М.видео» продало оператора платформы POS-кредитования (такой кредит оформляется на кассе магазина) ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн руб. Продажа активов произошла на фоне масштабной перестройки бизнеса группы. В отчетности «М.видео» указывает, что развивает маркетплейс и агентскую схему поставок, при которой товары продаются через площадку без выкупа на собственный баланс. Такая модель позволяет сократить объем средств, вложенных в товарные запасы, и снизить потребность в кредитовании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её