Размер закрытой допэмиссии «М.видео» составит 500 млн акций
Размер закрытой дополнительной эмиссии «М.видео» составил 500 млн обыкновенных акций, что в три раза меньше представленной на открытой, сообщил представитель компании.
В «М.видео» считают допэмиссию логичным продолжением программы формирования финансовой структуры капитала в связи с трансформацией компании в гибкую платформенную экосистему с акцентом на развитие мультикатегорийного маркетплейса. Допэмиссия служит интересам кредиторов, инвесторов и акционеров, рассматривается как инструмент укрепления финансовой дисциплины и повышения устойчивости компании, подчеркнули в «М.видео».
В компании отметили, что решение не связано с изменениями структуры контроля или какими-либо корпоративными изменениями подобного рода. «М.видео» продолжит работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей.
Выручка ПАО «М.видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.
В январе 2026 г. «М.видео» продало оператора платформы POS-кредитования (такой кредит оформляется на кассе магазина) ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн руб. Продажа активов произошла на фоне масштабной перестройки бизнеса группы. В отчетности «М.видео» указывает, что развивает маркетплейс и агентскую схему поставок, при которой товары продаются через площадку без выкупа на собственный баланс. Такая модель позволяет сократить объем средств, вложенных в товарные запасы, и снизить потребность в кредитовании.