Ритейлер «М.видео» избавился от оператора POS-кредитования

Ритейлер «М.видео» избавился от оператора POS-кредитованияКомпания продала структуры, связанные с кредитным и сервисным бизнесом, на фоне трансформации и высокой долговой нагрузки
В январе 2026 г. ПАО «М.видео» продало оператора платформы POS-кредитования (такой кредит оформляется на кассе магазина) ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн руб. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности группы за 2025 г. По данным СПАРК, с января обе компании вышли из структуры ООО «МВМ» и перешли под контроль ООО «Порублю холдинг», принадлежащего Александре Волченко.
Волченко – полная тезка заместителя гендиректора ПФГ «Сафмар». Группа «Сафмар» была совладельцем ПАО «М.видео», а в марте 2021 г. продала 13,5% акций «М.видео» в ходе SPO более чем за 17,6 млрд руб. Представитель «М.видео» не ответил на вопрос о том, связан ли новый владелец юрлиц «М.видео» с группой «Сафмар». «Ведомости» направили запрос в «Сафмар».