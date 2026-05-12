Ритейлер «М.видео» избавился от оператора POS-кредитования

В январе 2026 г. ПАО «М.видео» продало оператора платформы POS-кредитования (такой кредит оформляется на кассе магазина) ООО «Альянс кредит» и кредитного брокера ООО «Директ тех» за 194 млн руб. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности группы за 2025 г. По данным СПАРК, с января обе компании вышли из структуры ООО «МВМ» и перешли под контроль ООО «Порублю холдинг», принадлежащего Александре Волченко.