Чистая прибыль «Газпрома» в I квартале 2026 года составила 345 млрд рублей

Показатель EBITDA составил 979 млрд руб., что стало максимальным квартальным результатом за последние три года. При этом операционные расходы, учитываемые при расчете EBITDA, снизились на 7%. Капитальные вложения компании сократились на 37% по сравнению с I кварталом 2025 г. В «Газпроме» отметили, что продолжают работу по снижению затрат и контролю долговой нагрузки.