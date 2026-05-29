Чистая прибыль «Газпрома» в I квартале 2026 года составила 345 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО по итогам I квартала 2026 г. составила 345 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка группы за январь - март достигла 2,799 трлн руб. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 21% г/г до 600 млрд руб. благодаря увеличению поставок российским потребителям на фоне затяжных холодов.

Показатель EBITDA составил 979 млрд руб., что стало максимальным квартальным результатом за последние три года. При этом операционные расходы, учитываемые при расчете EBITDA, снизились на 7%. Капитальные вложения компании сократились на 37% по сравнению с I кварталом 2025 г. В «Газпроме» отметили, что продолжают работу по снижению затрат и контролю долговой нагрузки.

Экспортная цена российского газа в 2026 году может вырасти на 11%

Бизнес / ТЭК

Скорректированный операционный денежный поток вырос на 7% до 1,027 трлн руб., а свободный денежный поток достиг 624 млрд руб. Скорректированный чистый долг за квартал уменьшился на 226 млрд руб. и составил 5,8 трлн руб. Коэффициент «чистый долг / EBITDA» снизился до 1,91 против 2,07 на конец 2025 г.

В компании также отметили, что на финансовый результат оказало влияние укрепление рубля к доллару на 15%, что сдерживало рост экспортной выручки.

22 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию.

