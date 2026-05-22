Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR284,8+0,58%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,25-0,04%RGBITR783,04-0,01%
Главная / Инвестиции /

СД «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2025 год в 45,41 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

С учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие (17,3 руб.) финальная часть выплаты составит 28,11 руб. на акцию.

Годовое собрание акционеров, которое должно утвердить рекомендацию совета директоров, пока не назначено. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 6 июля 2026 г. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны пройти не позднее 17 июля, остальным акционерам – не позднее 7 августа.

Ранее акционеры «Газпром нефти» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 17,3 руб. на акцию. При этом чистая прибыль компании по итогам 2025 г. сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом – с 479,5 млрд руб. до 245,8 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте