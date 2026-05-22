СД «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2025 год в 45,41 рубля на акцию
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
С учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие (17,3 руб.) финальная часть выплаты составит 28,11 руб. на акцию.
Годовое собрание акционеров, которое должно утвердить рекомендацию совета директоров, пока не назначено. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 6 июля 2026 г. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны пройти не позднее 17 июля, остальным акционерам – не позднее 7 августа.
Ранее акционеры «Газпром нефти» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 17,3 руб. на акцию. При этом чистая прибыль компании по итогам 2025 г. сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом – с 479,5 млрд руб. до 245,8 млрд руб.