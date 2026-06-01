Скорректированный убыток «Аэрофлота» по МСФО достиг 8,8 млрд рублей
Скорректированный чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале составил 8,8 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2025 г. Об этом сообщили в компании.
Чистый убыток без учета корректировок на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности и прочие резервы достиг 11,9 млрд руб. против прибыли в размере 26,9 млрд руб. в I квартале прошлого года.
Выручка группы выросла на 5,7% и достигла 201,1 млрд руб. Доходы от регулярных пассажирских перевозок увеличились на 6,1% до 188,2 млрд руб., главным образом благодаря росту пассажирооборота.
Операционные затраты группы без учета прочих доходов выросли на 6,1% по сравнению с I кварталом прошлого года и составили 209,4 млрд руб. При этом расходы на авиационное топливо практически не изменились, оставшись на уровне 70,4 млрд руб.
Вместе с тем в компании отмечают увеличение затрат на заправку воздушных судов в зарубежных аэропортах. Как сообщил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин, влияние этого фактора будет более заметно в отчетности последующих периодов.
По итогам января-марта 2026 г. группа перевезла 11,9 млн пассажиров, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 6,9%, а предельный пассажирооборот вырос на 3,3%.
Пассажиропоток группы по итогам года сохранился на уровне 2024 г. и составил 55,3 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, а занятость кресел осталась на уровне около 90%. Чистый долг «Аэрофлота» на конец 2025 г. снизился на 10,5% по сравнению с концом 2024 г. и составил 535,5 млрд руб.