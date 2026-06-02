Инвестбанк «Синара» начал принимать заявки на обмен заблокированными активами

В марте председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина говорила, что власти с 2022 г. смогли разблокировать активы инвесторов на 5,3 трлн руб. и вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн руб. По ее словам, меры регулятора, реализованные совместно с Министерством финансов, помогли вернуть инвесторам заблокированные активы на сумму более 400 млрд руб. в 2025 г.