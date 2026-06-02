Инвестбанк «Синара» начал принимать заявки на обмен заблокированными активами
Банк «Синара» до 15 июня проводит прием заявок на участие в процедуре обмена заблокированными активами, сообщил инвестбанк.
«Участвовать могут как действующие клиенты Банка «Синара», так и инвесторы, чьи бумаги находятся у других профучастников. Для этого нужно до 15 июня перевести заблокированные ценные бумаги в банк «Синара», – говорится в публикации.
Уточняется, что после перевода активов клиент банка подает поручение на участие в сделке, подписывая необходимые документы. Затем компания формирует пул активов, а итоги процедуры зависят от его состава, ликвидности, позиции контрагентов и решений регуляторов. «Синара» возьмет с клиентов комиссию только при успешном результате, отметили представители банка.
В марте председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина говорила, что власти с 2022 г. смогли разблокировать активы инвесторов на 5,3 трлн руб. и вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн руб. По ее словам, меры регулятора, реализованные совместно с Министерством финансов, помогли вернуть инвесторам заблокированные активы на сумму более 400 млрд руб. в 2025 г.
В декабре 2025 г. брокер «Т-инвестиции» начал сбор заявок клиентов на участие в обмене заблокированными активами. В техподдержке уточняли, что проведение обмена возможно при получении разрешений от западных регуляторов и наличии согласований в соответствии с законодательством России.