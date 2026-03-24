Набиуллина рассказала, какой объем активов удалось разблокировать с 2022 года

Набиуллина рассказала, какой объем активов удалось разблокировать с 2022 годаТолько в 2025 году инвесторам удалось вернуть более 400 млрд рублей
Власти с 2022 г. смогли разблокировать активы инвесторов на 5,3 трлн руб. и вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн руб. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 г.
По ее словам, меры регулятора, реализованные совместно с Министерством финансов, помогли вернуть инвесторам заблокированные активы на сумму более 400 млрд руб. в прошлом году.
«Это важная работа для того, чтобы восстановить справедливость, для того, чтобы эти средства не лежали мертвым грузом, и для того, чтобы было доверие для новых инвестиций в российскую экономику», – подчеркнула Набиуллина.
18 февраля замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич сообщил, что правительственная комиссия получила несколько заявок от брокеров на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг. Они находятся в стадии проработки.
24 декабря 2025 г. брокер «Т-инвестиции» начал сбор заявок клиентов на участие в обмене заблокированными активами. В техподдержке уточняли, что проведение обмена возможно при получении разрешений от западных регуляторов и наличии согласований в соответствии с законодательством России. Разрешений еще нет. Процесс может занять до года.
8 декабря Инвестиционная палата заявила о планах провести обмен иностранных ценных бумаг, заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream физлиц – клиентов компании, на российские бумаги, которые принадлежат иностранным держателям. В том же месяце БКС стал принимать заявки на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка.