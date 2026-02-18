Правкомиссия получила заявки брокеров на обмен заблокированных активов
Правительственная комиссия получила несколько заявок от брокеров на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич в кулуарах форума «Будущее рынка акций».
Шахлевич отметил, что эти заявки находятся в стадии проработки. По его словам, некоторые из них находятся на рассмотрении с прошлого года. Комментируя сроки принятия решений по заявкам, замдиректора указал, что они зависят от геополитики.
24 декабря 2025 г. сообщалось, что брокер «Т-инвестиции» собирает заявки клиентов на участие в обмене заблокированными активами. Оператор техподдержки тогда уточнил, что проведение обмена возможно лишь при получении необходимых разрешений от западных регуляторов и наличии соответствующих согласований в соответствии с законодательством РФ. Разрешения еще не получены. Ожидается, что процесс может занять до одного года.
8 декабря Инвестиционная палата заявила о планах провести обмен иностранных ценных бумаг, заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream и принадлежащих физлицам – клиентам компании, на российские бумаги, которые принадлежат иностранным держателям.
В том же месяце БКС начал прием заявок на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка. В нем участвуют бумаги с цепочкой хранения СПБ – НРД – Euroclear. В список входят 25 иностранных бумаг.