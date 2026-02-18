Правкомиссия получила заявки брокеров на обмен заблокированных активов

24 декабря 2025 г. сообщалось, что брокер «Т-инвестиции» собирает заявки клиентов на участие в обмене заблокированными активами. Оператор техподдержки тогда уточнил, что проведение обмена возможно лишь при получении необходимых разрешений от западных регуляторов и наличии соответствующих согласований в соответствии с законодательством РФ. Разрешения еще не получены. Ожидается, что процесс может занять до одного года.