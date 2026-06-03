Мосбиржа запускает фьючерс на курс доллара к индийской рупии
Московская биржа с 9 июня запускает торги новым инструментом срочного рынка – расчетным фьючерсом на курс доллара США к индийской рупии. Об этом сообщили представители торговой площадки.
Как отметили в пресс-службе биржи, контракт расширит линейку валютных деривативов, будет использоваться участниками рынка для хеджирования валютных рисков, диверсификации портфелей и реализации торговых стратегий на динамику валют развивающихся экономик.
На Мосбирже уточнили, что новый инструмент ориентирован как на частных, так и на институциональных инвесторов, включая банки, компании реального сектора и алготрейдеров.
Управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева отметила, что валютный сегмент срочного рынка остается востребованным у всех категорий участников, а запуск фьючерса на USD/INR должен предоставить «удобный и технологичный доступ» к валютной паре и дополнительные возможности управления рисками.
Параметры контракта предусматривают базовый актив – курс доллара к индийской рупии, лот в размере $1000 и котировку в рупиях за доллар. Минимальный шаг цены составит 0,0025 INR, а стоимость шага = 2,5 рупии (около 2 руб.).
Расчеты будут производиться по кросс-курсу, основанному на официальных курсах Банка России к рублю, а исполнение контрактов предусмотрено ежеквартально – в марте, июне, сентябре и декабре.
2 июня стало известно, что Мосбиржа также с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Новые инструменты станут более доступной альтернативой действующим квартальным контрактам, сообщила площадка. Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.