Мосбиржа запускает фьючерс на курс доллара к индийской рупии

2 июня стало известно, что Мосбиржа также с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Новые инструменты станут более доступной альтернативой действующим квартальным контрактам, сообщила площадка. Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.