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Мосбиржа запускает фьючерс на курс доллара к индийской рупии

Ведомости

Московская биржа с 9 июня запускает торги новым инструментом срочного рынка – расчетным фьючерсом на курс доллара США к индийской рупии. Об этом сообщили представители торговой площадки.

Как отметили в пресс-службе биржи, контракт расширит линейку валютных деривативов, будет использоваться участниками рынка для хеджирования валютных рисков, диверсификации портфелей и реализации торговых стратегий на динамику валют развивающихся экономик.

На Мосбирже уточнили, что новый инструмент ориентирован как на частных, так и на институциональных инвесторов, включая банки, компании реального сектора и алготрейдеров.

Управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева отметила, что валютный сегмент срочного рынка остается востребованным у всех категорий участников, а запуск фьючерса на USD/INR должен предоставить «удобный и технологичный доступ» к валютной паре и дополнительные возможности управления рисками.

Параметры контракта предусматривают базовый актив – курс доллара к индийской рупии, лот в размере $1000 и котировку в рупиях за доллар. Минимальный шаг цены составит 0,0025 INR, а стоимость шага = 2,5 рупии (около 2 руб.).

Расчеты будут производиться по кросс-курсу, основанному на официальных курсах Банка России к рублю, а исполнение контрактов предусмотрено ежеквартально – в марте, июне, сентябре и декабре.

2 июня стало известно, что Мосбиржа также с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Новые инструменты станут более доступной альтернативой действующим квартальным контрактам, сообщила площадка. Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.

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