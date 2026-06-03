Эксперт: покупку доли TotalEnergies в «Арктик СПГ – 2» пролоббировал «Новатэк»

В дальнейшем приобретенная доля может быть перепродана китайским инвесторам. Аналитик отмечает, что такая возможность выглядит логичной с учетом растущего энергетического сотрудничества между Россией и Китаем. В частности, он напомнил, что акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко входили в состав российской делегации во время визита президента России Владимира Путина в Китай в мае 2026 г.