Эксперт: покупку доли TotalEnergies в «Арктик СПГ – 2» пролоббировал «Новатэк»
Получение президентского разрешения на сделку с участием французской TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ – 2» может быть связано с заинтересованностью «Новатэка» в сохранении партнерских отношений с одним из ключевых акционеров. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его оценке, российская компания заинтересована в том, чтобы предоставить TotalEnergies возможность выйти из находящегося под санкциями проекта, сохранив при этом конструктивные отношения с французским партнером.
Эксперт считает, что речь идет не о формальном выходе за символическую плату, а о получении реального денежного вознаграждения, размер которого будет определен условиями сделки.
При этом Юшков полагает, что TotalEnergies не рассматривает возможность продажи своих пакетов в самом «Новатэке» или проекте «Ямал СПГ». Выход касается исключительно участия в «Арктик СПГ – 2», который находится под жесткими санкционными ограничениями.
В дальнейшем приобретенная доля может быть перепродана китайским инвесторам. Аналитик отмечает, что такая возможность выглядит логичной с учетом растущего энергетического сотрудничества между Россией и Китаем. В частности, он напомнил, что акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко входили в состав российской делегации во время визита президента России Владимира Путина в Китай в мае 2026 г.
3 июня стало известно, что Путин позволил ООО «Нордлайн» купить 10% «Арктик СПГ – 2» у TotalEnergies. Сделка разрешается в соответствии с п. 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 г. № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».