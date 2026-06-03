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Путин разрешил «Нордлайну» купить 10% «Арктик СПГ 2» у TotalEnergies

Президент подписал соответствующее распоряжение
Ведомости

Президент России Владимир Путин позволил ООО «Нордлайн» купить 10% «Арктик СПГ 2» у TotalEnergies. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте правовой информации.

«…разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Нордлайн» сделки по приобретению 10% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью % «Арктик СПГ 2», принадлежащих компании Тотальэнерджис Разведка Разработка Салманов (TotalEnergies EP Salmanov)», – говорится в документе.

Сделка разрешается в соответствии с п. 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 г. №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В конце мая «Ведомости» писали со ссылкой на данные Росстата, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе – апреле 2026 г. увеличилось на 10% год к году и достигло 12,5 млн т. В апреле выпуск СПГ также вырос на 10% и составил 3 млн т. В марте показатель был выше – 3,3 млн т, по сравнению с ним производство в апреле сократилось на 9%. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков и руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин считают поставки газа с завода «Арктик СПГ – 2» в Китай, которые начались во втором полугодии 2025 г., основной причиной роста выпуска СПГ в России в январе – апреле.

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