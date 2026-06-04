ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску исламского аналога облигаций
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, выпущенных по нормам шариата (сукук аль-мудараба). Размещение проходит в рамках эксперимента, предусмотренного федеральным законом № 417-ФЗ о специальном регулировании партнерского финансирования.
Совокупный спрос инвесторов оказался более 9,3 млрд руб., более чем в 2,5 раза превысив объем предложения. В ходе букбилдинга ориентир доходности был дважды снижен – на 15 б. п., до 15,35% годовых. Объем выпуска составил 3,53 млрд руб., срок обращения – два года с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе.
По данным госкорпорации, в размещении участвовали банки, управляющие компании, частные инвесторы и инвесторы из дружественных юрисдикций. Доля розничных инвесторов составила около 24%, было подано свыше 5,3 тыс. заявок.
Сукук
«Результаты размещения превзошли ожидания и подтверждают готовность рынка к новым инструментам, основанным на принципах партнерского финансирования», – отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства производственного комплекса в обрабатывающей промышленности в Татарстане.
О подготовке дебютного выпуска сукук было объявлено на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Вышковский отмечал, что выпуск станет важным этапом развития механизмов структурирования инвестиционных проектов и расширения линейки долговых инструментов. Работа над адаптацией сукук к российскому правовому полю велась около года при участии ВЭБ.РФ, Газпромбанка и экспертов, рассказывал в свою очередь заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов.