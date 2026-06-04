ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску исламского аналога облигаций

Совокупный спрос инвесторов оказался более 9,3 млрд руб., более чем в 2,5 раза превысив объем предложения. В ходе букбилдинга ориентир доходности был дважды снижен – на 15 б. п., до 15,35% годовых. Объем выпуска составил 3,53 млрд руб., срок обращения – два года с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе.