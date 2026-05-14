IRAO3,216+0,06%CNY Бирж.10,784-0,29%IMOEX2 667,48-1,01%RTSI1 148,94-0,74%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,77-0,05%
ВЭБ.РФ анонсировал дебютный выпуск исламского аналога облигаций

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» объявлено о подготовке дебютного выпуска сукук (аналога облигаций) ВЭБ.РФ. Инструмент будет использоваться для финансирования проекта в Татарстане и станет первым размещением такого формата на российском рынке.

ВЭБ.РФ и ООО «Алабуга девелопмент» подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму свыше 3,5 млрд руб. со сроком погашения два года. Сделка структурирована в формате «ограниченная мудараба». Средства планируется привлечь до конца II квартала 2026 г. за счет размещения дебютного выпуска «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ. Организаторами выступают Газпромбанк в роли координирующего банка и Сбербанк.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Константина Вышковского, выпуск станет важным этапом развития механизмов структурирования инвестиционных проектов и расширения линейки долговых инструментов.

Сукук

Исламский финансовый сертификат, эквивалентный традиционной облигации, но структурированный в соответствии с нормами шариата, которые запрещают ссудный процент (риба). В отличие от долговой ценной бумаги, сукук удостоверяет право долевой собственности на определённый базовый актив (например, недвижимость, оборудование или проект), а доход инвесторов формируется за счёт арендных платежей, прибыли от коммерческой деятельности или торговой наценки. Выпуск сукук позволяет компаниям и государствам привлекать финансирование, не нарушая исламские принципы разделения рисков и недопустимости спекуляции.

Как отметил заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов, работа над адаптацией сукук к российскому правовому полю велась около года при участии ВЭБ.РФ, Газпромбанка и экспертов.

Первый выпуск структурирован в формате сукук аль-мудараба и соответствует законодательству РФ и стандартам шариата, подчеркнул председатель правления ГК «АС Салям» Ренат Едиханов. Размещение планируется в формате биржевых облигаций на Московской бирже, инструмент будет доступен всем категориям инвесторов, включая розничных.

Проект предусматривает строительство производственного комплекса индустриального парка на территории Татарстана, в том числе в рамках индустриального парка «Северные ворота». Первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков оценил потенциал рынка сукук в России на сумму порядка от 700 млрд до 2-3 трлн руб.

13 мая ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-58 на локальном долговом рынке. Бумаги имеют номинал, индексируемый на прирост индекса RUONIA, срок обращения составляет 3,1 года, предусмотрены купонные периоды по 188 дней, оферта не установлена.

