ВЭБ.РФ анонсировал дебютный выпуск исламского аналога облигаций

Сукук

Исламский финансовый сертификат, эквивалентный традиционной облигации, но структурированный в соответствии с нормами шариата, которые запрещают ссудный процент (риба). В отличие от долговой ценной бумаги, сукук удостоверяет право долевой собственности на определённый базовый актив (например, недвижимость, оборудование или проект), а доход инвесторов формируется за счёт арендных платежей, прибыли от коммерческой деятельности или торговой наценки. Выпуск сукук позволяет компаниям и государствам привлекать финансирование, не нарушая исламские принципы разделения рисков и недопустимости спекуляции.