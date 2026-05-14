ВЭБ.РФ анонсировал дебютный выпуск исламского аналога облигаций
На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» объявлено о подготовке дебютного выпуска сукук (аналога облигаций) ВЭБ.РФ. Инструмент будет использоваться для финансирования проекта в Татарстане и станет первым размещением такого формата на российском рынке.
ВЭБ.РФ и ООО «Алабуга девелопмент» подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму свыше 3,5 млрд руб. со сроком погашения два года. Сделка структурирована в формате «ограниченная мудараба». Средства планируется привлечь до конца II квартала 2026 г. за счет размещения дебютного выпуска «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ. Организаторами выступают Газпромбанк в роли координирующего банка и Сбербанк.
По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Константина Вышковского, выпуск станет важным этапом развития механизмов структурирования инвестиционных проектов и расширения линейки долговых инструментов.
Сукук
Как отметил заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов, работа над адаптацией сукук к российскому правовому полю велась около года при участии ВЭБ.РФ, Газпромбанка и экспертов.
Первый выпуск структурирован в формате сукук аль-мудараба и соответствует законодательству РФ и стандартам шариата, подчеркнул председатель правления ГК «АС Салям» Ренат Едиханов. Размещение планируется в формате биржевых облигаций на Московской бирже, инструмент будет доступен всем категориям инвесторов, включая розничных.
Проект предусматривает строительство производственного комплекса индустриального парка на территории Татарстана, в том числе в рамках индустриального парка «Северные ворота». Первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков оценил потенциал рынка сукук в России на сумму порядка от 700 млрд до 2-3 трлн руб.