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Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 0,27170279181 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно рекомендации совета директоров, на выплату дивидендов планируется направить 10,8 млрд руб. В эту сумму входят 10,69 млрд руб. прибыли, полученной по итогам 2025 г., а также 114,3 млн руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в сроки, установленные законодательством РФ. Также совет директоров рекомендовал определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 14 июля.

В январе совет директоров «Мосэнерго» дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды по результатам 2024 г. в размере 0,226 руб. на обыкновенную акцию. Всего на дивиденды было направлено 8,985 млрд руб.

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