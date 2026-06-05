Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Согласно рекомендации совета директоров, на выплату дивидендов планируется направить 10,8 млрд руб. В эту сумму входят 10,69 млрд руб. прибыли, полученной по итогам 2025 г., а также 114,3 млн руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.