Выручка МГКЛ увеличилась в три раза в январе – мае

Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.