Выручка МГКЛ увеличилась в три раза в январе – мае
Выручка ПАО «МГКЛ» увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Прогнозный показатель выручки за первые пять месяцев составляет 21,3 млрд руб., сообщила компания.
Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.
В конце мая совет директоров МГКЛ рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 0,28 руб. на каждую обыкновенную акцию. Всего на выплаты рекомендовано направить 355,2 млн руб., или 49% от чистой прибыли. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 17 июля 2026 г.
Выручка группы за январь – апрель 2026 г. увеличилась в 3,4 раза относительно такого же периода прошлого года. Число розничных клиентов компании за четыре месяца возросло на 40% и достигло 79 000 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, составила 1,7%.