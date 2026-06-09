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Индекс Мосбиржи впервые за полгода упал ниже 2500 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 г., следует из данных площадки. По состоянию на 10:32 мск индекс снижался до 2497,5 пунктов, после чего продолжил падение и к 10:39 мск опустился до 2493,44 пункта.

Лидерами снижения были ПАО «Интер РАО» (–12,74%), ПАО «Группа Позитив» (–5,27%), ПАО «Аэрофлот» (–4,09%), ПАО «Алроса» (–3,43%), ПАО «Южуралзолото» (–3,11%).

Среди лидеров роста – МКПАО «Циан» (+0,68%), ПАО «МКБ» (+0,18%), ПАО «Татнефть» (+0,14%), Сбербанк (+0,02%).

Накануне главный аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Зацепин заявил, что риски ухода индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов в ближайшее время велики, писал «Финмаркет». Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич заявил «Прайму», что индекс Мосбиржи при реализации сценария отскока может подняться до 2550 пунктов. Вместе с тем, по мнению Зварича, в случае ухудшения на рынке и закрепления индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов «следующей целью снижения может стать район 2370 пунктов».

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