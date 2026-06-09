Индекс Мосбиржи впервые за полгода упал ниже 2500 пунктов

Накануне главный аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Зацепин заявил, что риски ухода индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов в ближайшее время велики, писал «Финмаркет». Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич заявил «Прайму», что индекс Мосбиржи при реализации сценария отскока может подняться до 2550 пунктов. Вместе с тем, по мнению Зварича, в случае ухудшения на рынке и закрепления индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов «следующей целью снижения может стать район 2370 пунктов».