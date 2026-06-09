Акции «Интер РАО» резко снизились после дивидендной отсечки
По состоянию на 11:45 мск 9 июня 2026 г. цена акций «Интер РАО» снизилась на 11,83% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2,7 руб. Объем торгов составил 1,15 млрд руб.
На закрытие торгов 8 июня 2026 г. цена акций «Интер РАО» составила 3,08 руб., оборот торгов достиг 1,69 млрд руб.
Заметное падение цен акций компании связано с произошедшей 9 июня дивидендной отсечкой. Компания выплатит дивиденды на сумму 33,55 млрд руб., или 0,32 руб. на акцию. Это ниже, чем дивиденды за 2024 г. (0,354 руб.). Дивидендная доходность составила 10%. Около 30% этого объема останется у эмитента, поскольку часть дивидендов получит «Интер РАО Капитал».
На этом фоне аналитики «БКС Экспресс» понизили целевую цену по акциям «Интер РАО» на 9%, с 4,6 руб. за акцию до 4,2 руб., но сохранили позитивный взгляд на бумаги.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» упала на 9,2% до 133,8 млрд руб. из-за значительного роста расходов по налогу на прибыль и сокращения процентных доходов. За последние 12 месяцев цена акций «Интер РАО» снизилась на 14,8%.
«Интер РАО ЕЭС» («Интер РАО») – диверсифицированный энергетический холдинг, созданный в 1997 г. как дочерняя структура РАО «ЕЭС России». Занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, энергетическим машиностроением и строительством, управлением распределительными сетями за рубежом.
Является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии, внешний оборот которой в 2025 г. был около 10 млрд кВтч. Среди активов группы 41 тепловая электростанция, 6 генерирующих установок малой мощности, 10 гидроэлектростанций, ветропарк и 17 энергосбытовых компаний. Установленная мощность превышает 31 ГВт.
Компания входит в двадцатку лидеров в России по выручке. Среди крупных акционеров – группа «Роснефтегаз» (28% акций), в свободном обращении 34% акций.