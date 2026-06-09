Акции «Интер РАО» резко снизились после дивидендной отсечки

Заметное падение цен акций компании связано с произошедшей 9 июня дивидендной отсечкой. Компания выплатит дивиденды на сумму 33,55 млрд руб., или 0,32 руб. на акцию. Это ниже, чем дивиденды за 2024 г. (0,354 руб.). Дивидендная доходность составила 10%. Около 30% этого объема останется у эмитента, поскольку часть дивидендов получит «Интер РАО Капитал».