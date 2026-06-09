Акции Roblox выросли на фоне возможной разблокировки в России

9 июня Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox. По заявлению министерства, в начале июня завершилось согласование с Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. По сообщению ведомства, компания признала неэффективность существующих технологий защиты детей.