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Акции Roblox выросли на фоне возможной разблокировки в России

Ведомости

Акции Roblox Corp. подскочили почти на 3,5% после намерения Минцифры и Роскомнадзора разблокировать игровую платформу в России. Об этом пишет Bloomberg.

По состоянию на 10:59 по нью-йоркскому времени (17:59 мск) котировки достигали $43,9.

9 июня Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox. По заявлению министерства, в начале июня завершилось согласование с Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. По сообщению ведомства, компания признала неэффективность существующих технологий защиты детей.

Roblox попала под ограничения в России в декабре 2025 г. Роскомнадзор обосновал блокировку предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

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