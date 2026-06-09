Совкомбанк предложил выплачивать дивиденды не только деньгами
Акционеры Совкомбанка в ходе годового общего собрания, которое запланировано на 30 июня, обсудят идею закрепления в уставе возможности выплачивать дивиденды не только в денежной форме, сообщила компания.
«В новую редакцию устава банка вносятся положения, предусматривающие возможность выплаты (объявления) дивидендов в неденежной форме», – указано в документе.
Отмечается, что наблюдательный совет компании рекомендует акционерам утвердить устав Совкомбанка в новой редакции.
28 мая набсовет банка рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 0,35 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма, направленная на выплаты, может составить 7,856 млрд руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 13 июля.
В 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО уменьшилась на 31% и составила 53,2 млрд руб., в то время как по итогам 2024 г. кредитная организация заработала 77,2 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может быть направлено около 15% от прибыли.