Набсовет Совкомбанка направил на выплату дивидендов 7,8 млрд рублей

Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал годовому собранию акционеров, которое пройдет 30 июня, утвердить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 0,35 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма, направленная на выплаты, может составить 7,856 млрд руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 13 июля 2026 г. Собрание акционеров, на котором утвердят дивиденды, состоится 30 июня, реестр для участия в нем закроется 7 июня.

В 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО сократилась на 31% и составила 53,2 млрд руб., в то время как по итогам 2024 г. кредитная организация заработала 77,2 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может быть направлено около 15% от прибыли.

Набсовет также порекомендовал пополнить резервный фонд банка на 9,1 млн руб., а остальную часть прибыли оставить нераспределенной.

По итогам 2024 г. наблюдательный совет также рекомендовал выплатить 0,35 руб. на акцию. Акционеры утвердили первую часть выплат летом 2025 г. Вторую часть дивидендов за 2024 г. банк планировал рассмотреть в конце 2025 г., но выплата так и не состоялась. В долгосрочной перспективе банк ориентируется на распределение среди акционеров не менее 25% прибыли, однако доля может быть скорректирована.

