CNY Бирж.10,95+0,1%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,31-0,7%RTSI1 142,6-0,7%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,82-0,08%
Совкомбанк присоединил Витабанк

Совкомбанк объявил о завершении присоединения Витабанка. С 27 апреля он стал правопреемником финансовой организации по всем ее правам и обязательствам.

Теперь обслуживание счетов физических и юридических лиц, открытых в Витабанке, осуществляется в Совкомбанке.

16 февраля акционеры Совкомбанка приняли решение о реорганизации кредитной организации путем присоединения к ней Витабанка.

В феврале 2022 г. Совкомбанк купил 31% акций Витабанка. Экс-заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% бумаг. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации в отношении банка были введены санкции США. Банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.

О намерении Совкомбанка присоединить Витабанк стало известно 13 января 2026 г.

