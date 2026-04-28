Совкомбанк присоединил Витабанк
Совкомбанк объявил о завершении присоединения Витабанка. С 27 апреля он стал правопреемником финансовой организации по всем ее правам и обязательствам.
Теперь обслуживание счетов физических и юридических лиц, открытых в Витабанке, осуществляется в Совкомбанке.
16 февраля акционеры Совкомбанка приняли решение о реорганизации кредитной организации путем присоединения к ней Витабанка.
В феврале 2022 г. Совкомбанк купил 31% акций Витабанка. Экс-заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% бумаг. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации в отношении банка были введены санкции США. Банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.
О намерении Совкомбанка присоединить Витабанк стало известно 13 января 2026 г.