Совкомбанк присоединил Витабанк

В феврале 2022 г. Совкомбанк купил 31% акций Витабанка. Экс-заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% бумаг. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации в отношении банка были введены санкции США. Банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.