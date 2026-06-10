Акции «Аренадата» заметно упали после выплаты дивидендов
По состоянию на 11:30 мск цена акций «Аренадата» снизилась на 6,85% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 85,66 руб. Объем торгов составил 107,42 млн руб.
На закрытие торгов 9 июня цена акций «Аренадата» составила 92,22 руб., оборот торгов достиг 130,81 млн руб.
Падение котировок произошло после дивидендной отсечки 10 июня. Компания выплатит дивиденды за 2025 г. и I квартал 2026 г. в размере 6,43 руб. на акцию. Дивидендная доходность составила около 7%.
Суммарно на дивиденды «Аренадата» направит 1,4 млрд руб. Еще 834 925 руб. группа направит на дивиденды по привилегированным акциям, зарезервированным в ЗПИФ «Мир больших данных».
За последние 12 месяцев цена акций «Аренадата» снизилась на 28,0%.
«Группа Аренадата» – один из ведущих российских разработчиков систем управления базами данных и инструментов обработки данных с открытым исходным кодом.
Разрабатывает ПО для работы с большими данными, СУБД для высоконагруженных приложений (продукт Picodata), решения в области управления качеством данных («Гражданский фактор» и Data Quality Framework) и управления метаданными (Arenadata Catalog), а также оказывает консалтинговые услуги в области построения и развития корпоративных аналитических платформ. У компании 15 готовых продуктов и более 165 клиентов.