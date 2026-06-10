Акции «Аренадата» заметно упали после выплаты дивидендов

Разрабатывает ПО для работы с большими данными, СУБД для высоконагруженных приложений (продукт Picodata), решения в области управления качеством данных («Гражданский фактор» и Data Quality Framework) и управления метаданными (Arenadata Catalog), а также оказывает консалтинговые услуги в области построения и развития корпоративных аналитических платформ. У компании 15 готовых продуктов и более 165 клиентов.