СД «Аренадаты» рекомендовал дивиденды за 2025 год и I квартал 2026 года

26 марта «Аренадата» опубликовала результаты за 2025 г. Выручка группы в прошлом году выросла на 46% год к году и достигла 8,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 44% в годовом выражении и составила 3,2 млрд руб. Чистая прибыль показала рост на 52% относительно предыдущего года до 2,96 млрд руб.