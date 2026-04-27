СД «Аренадаты» рекомендовал дивиденды за 2025 год и I квартал 2026 года

Совет директоров ПАО «Группа Аренадата» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 г. и I квартала 2026 г. в размере 6,43 руб. на одну обыкновенную акцию.

Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 1,4 млрд руб. Размер дивидендов по привилегированным акциям, которые зарезервированы в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем компании, может составить 0,8 млн руб.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 10 июня.

26 марта «Аренадата» опубликовала результаты за 2025 г. Выручка группы в прошлом году выросла на 46% год к году и достигла 8,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 44% в годовом выражении и составила 3,2 млрд руб. Чистая прибыль показала рост на 52% относительно предыдущего года до 2,96 млрд руб.

Компания спрогнозировала рост выручки на 20–40% в 2026 г. Этот прогноз будет уточнен по результатам первого полугодия этого года.

