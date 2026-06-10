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Цена золота опустилась ниже $4100 за унцию впервые с ноября 2025 года

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $4100 за тройскую унцию впервые с 24 ноября 2025 г. Об свидетельствуют данные биржи.

По данным торгов, цена драгоценного металла снижалась до $4097,1 за унцию, что на 4,42% ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии котировки достигали внутридневного минимума на уровне $4092,3 за унцию.

Максимальная цена в течение торгового дня составляла $4281,1 за унцию.

27 мая стоимость августовского фьючерса на золото упала на фоне новостей о возможном скором соглашении между США и Ираном. В тот день в 16:15 мск оно торговалось по $4431,42 за унцию, что стало минимумом с марта.

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