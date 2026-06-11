СПБ биржа допустила к торгам облигации МГКЛ
СПБ биржа допустила к торгам биржевые облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-03, сообщили в представительстве площадки.
Облигации торгуются под тикером MGKL1Р3. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 руб. Срок обращения выпуска – четыре года, купонный период – 30 дней, ставка купона – 26% годовых.
Сделки по облигациям МГКЛ доступны неквалифицированным инвесторам.
9 июня в МГЛК сообщили, что выручка компании увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Группа нарастила количество розничных клиентов на 5% – с начала года их число достигло 100 600 человек. При этом продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней: показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.