Цена акций «Норникеля» на Мосбирже выросла на 5,1%
По состоянию на 16:16 мск цена акций «Норникеля» выросла на 5,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 135,56 руб. Объем торгов составил 5,24 млрд руб.
На закрытие торгов 11 июня цена акций «Норникеля» составила 128,06 руб., оборот торгов достиг 1,42 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Норникеля» выросла на 29,3%.
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель») – один из ведущих в мире производителей цветных металлов, который ведет историю с 1935 г. с момента запуска Норильского горно-металлургического комбината. «Норникель» выпускает 40% мирового производства палладия (1-е место в мире), 16% никеля (2-е место), 11% платины (4-е место), а также кобальт, медь, золото и прочие цветные металлы.
Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Президентом и одним из ключевых акционеров является Владимир Потанин, который на начало 2026 г. контролировал через холдинг «Интеррос» 33,5% акций, еще 26,4% — у МКПАО «Эн+ ГРУП», в свободном обращении на начало 2026 г. было 33% акций.