Цена акций «Норникеля» на Мосбирже выросла на 5,1%

Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Президентом и одним из ключевых акционеров является Владимир Потанин, который на начало 2026 г. контролировал через холдинг «Интеррос» 33,5% акций, еще 26,4% — у МКПАО «Эн+ ГРУП», в свободном обращении на начало 2026 г. было 33% акций.