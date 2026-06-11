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Главная / Инвестиции /

«Норникель» закрыл книгу заявок по выпуску четырехлетних облигаций в юанях

Ведомости

«Норильский никель» завершил сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 7,6% годовых. Об этом сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Объем размещения составит 3 млрд юаней, что вдвое превышает первоначально заявленный ориентир в 1,5 млрд юаней. Срок обращения выпуска – четыре года, купонные выплаты будут производиться ежемесячно.

В сообщении отмечается, что высокий интерес инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона на 40 базисных пунктов относительно верхней границы первоначального ценового диапазона. Основной спрос сформировали клиенты частных банков, брокерских платформ и доверительного управления, а также институциональные инвесторы – банки и управляющие компании.

Как пояснил Шулаков, новый выпуск сформировал четырехлетний ориентир для размещений «Норникеля» в юанях и подтвердил высокий уровень доверия инвесторов к компании и рынку квазивалютных облигаций.

Расчеты по размещению запланированы на 16 июня на Московской бирже. Агентом по размещению выступает инвестиционная компания «Табула Раса».

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