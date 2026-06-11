«Норникель» закрыл книгу заявок по выпуску четырехлетних облигаций в юанях

«Норильский никель» завершил сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 7,6% годовых. Об этом сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.