«Норникель» закрыл книгу заявок по выпуску четырехлетних облигаций в юанях
«Норильский никель» завершил сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 7,6% годовых. Об этом сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
Объем размещения составит 3 млрд юаней, что вдвое превышает первоначально заявленный ориентир в 1,5 млрд юаней. Срок обращения выпуска – четыре года, купонные выплаты будут производиться ежемесячно.
В сообщении отмечается, что высокий интерес инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона на 40 базисных пунктов относительно верхней границы первоначального ценового диапазона. Основной спрос сформировали клиенты частных банков, брокерских платформ и доверительного управления, а также институциональные инвесторы – банки и управляющие компании.
Как пояснил Шулаков, новый выпуск сформировал четырехлетний ориентир для размещений «Норникеля» в юанях и подтвердил высокий уровень доверия инвесторов к компании и рынку квазивалютных облигаций.
Расчеты по размещению запланированы на 16 июня на Московской бирже. Агентом по размещению выступает инвестиционная компания «Табула Раса».