Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,646+0,4%LIFE2,43+3,4%BSPBP46,15-0,11%IMOEX2 536,64+0,85%RTSI1 111,28+0,85%RGBI118,5+0,06%RGBITR784,02+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Алросы» на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 16:53 мск цена акций «Алросы» выросла на 5,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 24,39 руб. Объем торгов составил 1,23 млрд руб.

На закрытие торгов 11 июня цена акций «Алросы» составила 23,28 руб., оборот торгов достиг 542,43 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций добывающий компании снизилась на 45,3%.

Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.

10 июня акционеры «Алросы» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. По решению собрания акционеров, чистая прибыль за 2025 г. в размере 29,96 млрд руб. останется нераспределенной. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте