Цена акций «Алросы» на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 16:53 мск цена акций «Алросы» выросла на 5,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 24,39 руб. Объем торгов составил 1,23 млрд руб.
На закрытие торгов 11 июня цена акций «Алросы» составила 23,28 руб., оборот торгов достиг 542,43 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций добывающий компании снизилась на 45,3%.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.
10 июня акционеры «Алросы» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. По решению собрания акционеров, чистая прибыль за 2025 г. в размере 29,96 млрд руб. останется нераспределенной.