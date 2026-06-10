Акционеры «Алросы» отказались от дивидендов за 2025 год

28 апреля «Алроса» на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей была вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г., сообщила заместитель гендиректора компании – директор по персоналу Ольга Макарова. По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.