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Акционеры «Алросы» отказались от дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Алросы» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщили в компании.

Согласно решению собрания акционеров, чистая прибыль за 2025 г. в размере 29,96 млрд руб. останется нераспределенной. Дивиденды по результатам года объявляться и выплачиваться не будут.

24 апреля наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г.

28 апреля «Алроса» на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей была вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г., сообщила заместитель гендиректора компании – директор по персоналу Ольга Макарова. По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.

В прошлом году выручка «Алросы» по МСФО снизилась на 25% в годовом выражении и составила 134 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11% год к году и достигла 40,6 млрд руб. Добыча снизилась на 10% до 29,8 млн карат.

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