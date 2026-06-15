«Астра» начала процедуру байбэка«Астра технологии» выкупила 100 000 акций материнской компании
ООО «Астра технологии» выкупила 100 000 акций материнской компании – группы «Астра» – в рамках реализации байбэка. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На балансе «дочки» группы теперь находится 225 307 акций. До этого ООО также приобрела 25 307 акций материнской компании.
10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.
Дочерняя компания «Астра технологии», согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.