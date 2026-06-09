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СД «Группы Астра» объявил о проведении buyback в размере 2% капитала

Ведомости

Совет директоров ПАО «Группа Астра» решил провести обратный выкуп собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества «Астра технологии», сообщила компания.

По данным «Группы Астра», основной целью процедуры станет пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников. Кроме того, по итогам проведения buyback планируется финансирование «потенциальных M&A-сделок в рамках стратегии развития группы».

Компания планирует выкупить до 4 млн акций, что составляет около 2% уставного капитала (УК) компании. Процедура может проходить в течение года. Представители «Группы Астра» отметили, что buyback проводится в интересах всех акционеров на фоне недооценки компании.

2 июня «Группа Астра» объявила о запуске нового раунда долгосрочной программы мотивации и обновления цели по чистой прибыли до 12 млрд руб. по итогам 2027 г., что предполагает рост на 40% относительно 2026 г. В компании заявили, что в третьем раунде программы мотивации примут участие 250 топ-менеджеров и ключевых сотрудников, а общий объем составит 10,5 млн акций, или 5% уставного капитала.

Выручка «Группы Астра» составила 2,657 млн руб. в I квартале 2026 г., что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. По данным компании, существенно сократился рост операционных расходов.

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