Акции «М.Видео» подскочили на 5%

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров электроники и бытовой техники «М.Видео» выросли на 5% по итогам торгов 15 июня, следует из данных Мосбиржи. Бумаги компании отреагировали на продолжающийся взрывной рост оборота ее собственного маркетплейса.