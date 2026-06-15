Акции «М.Видео» подскочили на 5%
Акции одного из крупнейших российских ритейлеров электроники и бытовой техники «М.Видео» выросли на 5% по итогам торгов 15 июня, следует из данных Мосбиржи. Бумаги компании отреагировали на продолжающийся взрывной рост оборота ее собственного маркетплейса.
Гендиректор компании Владислав Бакальчук ранее сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года оборот платформы превысил результат всего 2025 года. По итогам 2025 г. оборот маркетплейса составил 14,1 млрд руб.