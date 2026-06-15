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Главная / Инвестиции /

Акции «М.Видео» подскочили на 5%

Ведомости

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров электроники и бытовой техники «М.Видео» выросли на 5% по итогам торгов 15 июня, следует из данных Мосбиржи. Бумаги компании отреагировали на продолжающийся взрывной рост оборота ее собственного маркетплейса.

Гендиректор компании Владислав Бакальчук ранее сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года оборот платформы превысил результат всего 2025 года. По итогам 2025 г. оборот маркетплейса составил 14,1 млрд руб.

Рост акций происходит на фоне финансовой трансформации компании. В 2025 г. выручка «М.видео» сократилась на 28% до 324,8 млрд руб. 29 мая компания объявила о закрытой допэмиссии на 500 млн обыкновенных акций для финансирования развития маркетплейса.

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