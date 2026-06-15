Цена акций ПИК на Мосбирже выросла на 4%

«ПИК – Специализированный застройщик» («ПИК СЗ») – крупнейший девелопер России, основанный в 1994 г. как Первая ипотечная компания. За это время компания ввела в эксплуатацию свыше 37 млн кв. м жилья, обеспечив им 2,5 млн человек. По данным на начало 2026 г., ПИК строила около 150 жилых кварталов в 14 регионах страны, а также свыше 200 объектов социальной инфраструктуры (детсады, школы, поликлиники).