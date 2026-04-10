Совет директоров ПИК утвердил новую дивполитику

8 октября 2025 г. совет директоров ПИК решил отменить утвержденную в 2023 г. дивидендную политику. На следующий день Московская биржа сообщила, что акции девелопера не соответствуют первому уровню листинга. Площадка дала компании срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний по дивполитике.