Совет директоров ПИК утвердил новую дивполитику
Совет директоров ПАО «ПИК – специализированный застройщик» утвердил новую дивидендную политику. Компания намерена выплачивать не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, но решение о дивидендах будет зависеть от долговой нагрузки.
Компания может отменить выплату дивидендов в случае, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 3х. Периодичность выплат составит не реже раза в год при соблюдении условий дивполитики. При этом совет директоров сможет рекомендовать спецдивиденды.
8 октября 2025 г. совет директоров ПИК решил отменить утвержденную в 2023 г. дивидендную политику. На следующий день Московская биржа сообщила, что акции девелопера не соответствуют первому уровню листинга. Площадка дала компании срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний по дивполитике.
14 октября в ПИК сообщили, что в ближайшие годы компания не планирует возвращаться к выплатам дивидендов.